Севастополь на 72 месте по уровню зарплат в стране

Севастополя занял 72 позицию в рейтинге регионов России по уровню зарплат, сообщает РИА Рейтинг.

По данным аналитиков только 14,9 % севастопольцев имеют зарплату выше среднего по стране, а 3 % горожан могут похвастаться заработком выше двух средних зарплат.

За последние 12 месяцев (с июня 2021 года по май 2022 года) средняя зарплата в России составила 52 тысяч рублей, что на 12,2% больше чем за предыдущий 12-ти месячный период.

В целом в России, согласно оценкам РИА Рейтинг, на скользящем интервале с июня 2022 года по май 2021 года 31% работников могут похвастаться зарплатой выше, чем средняя по стране. При этом в 21 российском регионе эта доля превышает среднероссийский результат, а в 14 регионах лишь 15% работников зарабатывают среднероссийскую зарплату.

В первых шести регионах рейтинга у более половины работников зарплата превышает среднюю по России.В целом лидерами по доле относительно высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы.

По результатам исследования, лидером с большим отрывом по зарплатам является Ямало-Ненецкий автономный округ.В нем почти 72% работников имеют зарплату выше среднероссийской. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, который может похвастаться тем, что почти 60% работников здесь зарабатывают больше, чем средняя величина по стране.

На третьей позиции по доле средних зарплат разместился Ненецкий автономный округ с результатом 58,5%. Четвертым и пятым регионами стали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область, в которых порядка 56-57% работников зарабатывают выше, чем в среднем по стране. Замыкает эту группу лидеров Сахалинская область с результатом 53,1%.

Напомним, Севастополь за год упал на 16 позиций и занял 19 строчку в рейтинге регионов России по объемам введенного за 2021 год жилья.

Дмитрий Островский