Спор между «военными» и «гражданскими» коммунальщиками не дает отремонтировать канализацию в Казачьей бухте

На улице Военных строителей прорвавшееся канализация 15 дней топит построенный на ней дом. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

ГУП «Водоканал» и Севастопольская квартирно-эксплуатационная часть Черноморского флота не могут определить, кто собственник этой трубы несмотря на то, что ей пользуется военная часть.

«Городские» коммунальщики посоветовали «военным» построить байпас для обхода поврежденного участка, но глава города сомневается, что они это сделают.

«Давайте предложения обсуждайте с МТО флота, какие мысли с этой инфраструктурой и что она еще питает, чтобы проект сделать. Но сейчас помогите человеку каким-то образом из этой ситуации выйти», — поручил Развожаев.

Также градоначальник поручил проверить документы на землю владельцев дома, который построен на канализационном коллекторе.

Напомним, при строительстве очистных сооружений «Южные» переключили аварийный коллектор на новый. Для этого был заменен участок канализационной трубы, построенной еще в советское время.