СМИ сообщают о смерти начштаба 810-й бригады Морской пехоты

В московском госпитале имени Бурденко скончался начштаба 810-й отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты ЧФ, полковник Ян Суханов. Об этом ссылаясь на источники сообщает ForPost.

Это произошло 8 ноября на 44-м году жизни полковника. Официально эта информация не подтверждена.

Ян Суханов родился в Южно-Сахалинске, в семье военного вертолетчика. В 1995 году начал служить по призыву, в 165-м полку морской пехоты во Владивостоке.

В 1997-м поступил в Дальневосточное высшее командное училище и с отличием его закончил, получил назначение в подразделение, которое тогда называлось 810-й отдельный полк морской пехоты, где дослужился до начальника разведки соединения. В этот же период получил второе высшее военное образование в Общевойсковой академии ВС РФ.

Несколько раз был в командировках на территории Сирийской Арабской Республики, после чего был назначен начальником штаба родной бригады. С 24 февраля 2022 года находился в зоне спецоперации на Украине.

Под руководством Яна Суханова 810-я бригада участвовала в боях в Мариуполе, брала под контроль завод «Азовсталь»,

Напомним, командир 810-й бригады морской пехоты стал Героем России.