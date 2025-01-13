Список адресов, где не будет света с 14 по 17 января

«Севкор» информирует, что в период с 14 по 17 января планируется отключение электроэнергии в разных районах города. В план внесены корректировки. Отключение света произойдет с 11:00 до 17:00 в связи с плановыми ремонтными работами.

с. Родниковое – ул. Заречная 1-а, 4-б, 2-18(чет.), 9-б, 1-29(нечет) , 19-А, 31,33, 35, 374 (парники, охотстанция),

ул. Баштановая 2-8(чет);

ул. Грищенко 1-17(нечет);

ул. Куликова 4-24(чет),18-А,19-35(нечет),27-Б;

ул. Скитальца 1-А,1-Б,2-28(чет),1-25(нечет),36,37-А;

ул. Терлецкого 1-29(нечет),2-38(чет);

пер. Кленовый 1-7(нечет),2,6,8;

ул. Кленовая 1-7(нечет),2-20(чет),6-А

с. Колхозное – ул. Колхозная 6-а, 4-а, 2-8(чет.) , 14, 3-В, 7 ,7-а, 7-б, 7-в, 15, 29-31 (нечет), 30 (ООО «Гостиничный комплекс «Омега»);

ул. Горная 4-А, 4, 16, 1-Б, 1-А, 3-В, 1-9(нечет.), 988;

с. Россошанка – ул. Байдарская 12-А, 12, 16, 22, 34-А, 14-18 (чет), 15-а, 477, 490, 491, 494;

пер. Байдарский 14, 3-9(нечет.);

ул. Жемчужная 2-12(чет.), 1-5 (нечет.),11;

пер. Запрудный 4-А, 2, 6, 18, 7-а, 7-б, 9-а, 11-б, 1-11(нечет.);

пер. Озерный 1, 2;

ул. Фролова 2-16(чет.), 1-19(нечет.), 5-А, 488, 523;

ул.Запрудная 4-Б, 4, 6, 18, 22, 28, 36, 7-А, 9-Б, 377; ул. Таврическая 19, 27, 33, 517;

с. Новобобровка – ул.Гористая 2, 6, 8, 1-21 (нечет), уч.905;

ул. Герасимова 8-а;

ул. Герасина 2, 6-8,1-3,7-21 (нечет),19-а, 390,

пер. Жасминовый 2-4,1-3,

ул. Животноводов 3-43,45-а, 47-53, 413, 6,

ул. Изумрудная 2-8,1-7,7-а,

ул. Баденкиной 1-б, 2-60, 1-53, 41-а, 74,

ул. Садовая 5,7, 15.

ул. Хромченко 1,2, 3-11(нечет), 35, 6-54(чет), 56-а,

ул. Табаководов 2-10 (чет), 40, 1-45 (нечет)

пер. Далекий 1,2,3,4;

пер. Ивовый 3-11(нечет),2-16(чет);

ул. Минчугова 1-59(нечет); 2-60(чет), 26-б, 824;

пер. Южный 2-8(чет),7;

ул. Прудовая 1-11(нечет),2-14(чет),15,17,18,22-28(чет),25,32;

ул. Фронтовая 1-17(нечет),2-10(чет),2-А, 1073;

ул. Новая 2,5,7,8,16, 16-а, 21,21-А,23,24,26;

ул. Магсумова 1-37(нечет),2-6(чет),9-А,34,36,38, 49, 1052, 1097 (котельная, школа №47).

ул. КСП «Красный Октябрь» кад. 1-б, 24, 52, 54, 126, 129, 213, 217, 497.