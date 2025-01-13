В Севастополе провожали в последний путь рядового Евгения Диденко

Евгений Диденко родился и вырос в Севастополе, где окончил школу №29. После этого он поступил в Севастопольский государственный университет.

Свою трудовую деятельность он начал в сети ресторанов быстрого питания в Севастополе, а затем работал в аэропорту Симферополя. В 2024 году решил служить своей стране и подписал контракт с Министерством обороны России. После прохождения подготовки был отправлен в зону специальной военной операции.

Служил в одном из элитных подразделений сухопутных войск.

Евгений Диденко погиб в боевых действиях на Луганском направлении.

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Кристина Ветер