В Севастополе выделили 78 миллионов на ликвидацию мазута

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на ликвидацию последствий выброса мазута в Севастополе выделили 78 миллионов рублей.

Эти средства пойдут на транспортировку и утилизацию отходов, закупку защитных средств, перевозку волонтеров и помощь птицам.

Основные усилия сейчас направлены на вывоз загрязненного грунта из труднодоступных мест. С начала работ вывезено более 158 тонн загрязненного мазутом грунта. Установлены боновые заграждения в Круглой бухте, ведется работа над закрытием других бухт.

Волонтерам, работающим на пляжах, выдают средства индивидуальной защиты. Также продолжается реабилитация 32 пострадавших от мазута птиц в клинике на Могилевской, 16.