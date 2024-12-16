Спасен весь экипаж танкера «Волгонефть 239»

Сегодня утром в связи с улучшением погодных условий возобновлена операция по эвакуации экипажа танкера «Волгонефть 239», сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Сначала были спасены 5 человек. На месте работали более 200 специалистов и 37 единиц техники.

Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива, где произошло ЧП с двумя танкерами.

На место прибыли дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного центра МЧС России, ЮРПСО МЧС России, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Всего 140 спасателей и 24 единицы техники.

Спустя некоторое время появилась информация о том, что операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена.

Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег.

Напомним,

Напомним, 15 декабря стало известно, что в Керченском проливе терпят крушения два танкера: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям. Операцию по спасению экипажа «Волгонефть 239» перенесли на следующий день.

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