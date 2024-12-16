Непогода не дает водолазам обследовать танкеры в Керченском проливе

Как только погода позволит, начнется водолазное обследование. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по результатам доклада вице-премьера РФ Виталия Савельева о ходе аварийно-спасательной операции.

Из-за аварии в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

«Специалисты «Морспасслужба», МЧС России и других ведомств завершают подготовительные работы по уборке нефтепродукта», — добавил он.

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Специалисты осуществят разведку с воздуха и возьмут пробы воды. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Напомним, разлом корпуса танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел 15 ноября у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Спустя несколько часов корма судна ушла под воду. Там начал терпеть крушение танкер «Волгонефть 239». Сегодня утром был спасен весь экипаж танкера «Волгонефть 239». Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям в день крушения.

Ольга Сурикова

Фото: соцсети

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