В Украине показали карту России с Крымом

Студия «Квартал 95», чьим совладельцем был президент Украины Владимир Зеленский, в рекламе новогоднего выпуска передачи показала карту Украины без Крыма в составе. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Телеграф».

Участники ролика вместе с Крымом также стерли с карты всю территорию России. На ее месте написано «океан мечты».

«Украинцы не только возмутились неуместностью праздничного шоу, но и заметили отсутствие… Крымского полуострова», — говорится в материале.

Ольга Сурикова

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