«Союзпечати» выделили еще 3 млн рублей на погашение долгов

Правительство Севастополя выделило 3 млн рублей ГУП «Агентство «Союзпечать» на погашение долгов по заработной плате, а также на выплаты по судебным решениям.

«Несколько месяцев агентство платило зарплату за счет собственных заработанных средств, но сейчас возникла необходимость. Задолженность по заработной плате и по платежам, в том числе и по исполнительным листам«, — рассказала руководитель управления информационной политики Ирина Юхина.

Напомним, в январе и апреле этому предприятию уже выделялось в сумме 10 млн рублей. В 2022 году часть имущества «Союзпечати» передано на реализацию в счет погашения долга.