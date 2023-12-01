Тарифы за ЖКУ могут вырасти в России

Тарифы за ЖКУ могут вырасти после отмены банковской комиссии для физлиц за оплату услуг. Об этом сообщили «Российские коммунальные системы».

Сейчас Госдума готовит законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКУ. Однако документ не предусматривает источники компенсации расходов банков.

«Банки с большой вероятностью не станут бесплатно принимать платежи граждан и потребуют оплаты за прием платежей с коммунальных предприятий. Придется включить эти расходы в тариф за ЖКУ», — считают в РКС, пишут «Известия».

Ольга Сурикова