Правительство Севастополя выделило «Союзпечати» 5 млн рублей на погашение долгов

На заседании правительства Севастополя 18 января было принято решение о выделении средств из резервного фонда на решение финансовых проблем агентства Союзпечать».

Субсидия в размере 5 млн рублей пойдет на погашение долгов по заработной плате, налоговым сборам, коммунальным услугам и иным платежам, и погашении части кредиторской задолженности, которая сложилась с 2016 года.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что в этом году нужно закрыть все задолженности агентства и предприятие должно продолжить работу при определенной оптимизации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе «Союзпечати» из резервного фонда выделят 4,4 млн рублей.

Ольга Сурикова