В Севастополе водолазы будут обследовать причалы на Северной стороне 3 дня

Водолазы приступили к обследованию дна возле причалов для пассажирских катеров возле Голландии и площади Захарова. Исследование продлится в районе 2-3 дней. Об этом сообщил замугбернатора Павел Иено.

«Водолазы оперативно начали обследование морского дна у причалов, чтобы исключить наличие взрывоопасных и других посторонних предметов <…> Если водолазы не обнаружат опасных предметов, то катер будет причаливать на Северной там, где сейчас причаливает паром», — отметил он.

Также заместитель губернатора подчеркнул, что к причалам нанесло большие кучи мусора, что может помешать судоходству и потребует дополнительных работ по отчистке дна.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе на ремонт причалов понадобится несколько недель.