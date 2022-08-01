Соревнования по хай дайвингу пройдут сегодня

Этап международного фестиваля по хай дайвингу «Крылья мира» пройдет сегодня. Старт соревнований запланирован на 17:00.

«Сначала будут предварительные прыжки. Финальные прыжки ожидаются в 19:00 – 19:10. Площадка начнет работать с 17:00. Все меры безопасности предусмотрены», — сообщил заместитель губернатора Игорь Михеев.

Напомним, в Севастополе такие соревнования проходят впервые. Этап международного фестиваля «Крылья мира» собрал 12 сильнейших спортсменов мира — это Артем Сильченко (Россия), Блейк Олдридж (Великобритания), Мигель Гарсия (Колумбия) и другие.

Хай-дайвинг — это прыжки с экстремальных высот. В Севастополе спортсмены будут прыгать с 27-метровой конструкции, установленной на плавучем кране.

Дмитрий Островский