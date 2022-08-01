В Мариуполе начали ходить бесплатные коммунальные автобусы

Чтобы горожане смогли из пригородов приезжать в город

В Мариуполе — город находится под контролем российских военных и ДНР, с 1 августа запущены первые коммунальные автобусы на Азовское побережье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Мариуполя Константин Иващенко.

Он проинформировал, что теперь из Мариуполя ежедневно будут курсировать автобусы в Ялту, Урзуф, Юрьевку и на Белосарайскую Косу. Ежедневно по три рейса в каждом направлении. Проезд будет бесплатным.

Количество рейсов, по его словам, может быть пересмотрено в зависимости от популярности и загруженности маршрута.

Он добавил, что сейчас в планах запустить междугороднее автобусное сообщение с другими городами Республики.

Напомним, министерство обороны России ведет строительство нового жилого комплекса в Мариуполе.

Ольга Сурикова

Фото: Константин Иващенко/Telegram