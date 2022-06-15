Собственника 9га земли в Сахарной Головке заставили провести рекультивацию за свалку отходов

Обнаружены там и покрышки, и строительный мусор

В Севастополе собственника участка сельскохозяйственного назначения в районе поселка Сахарная головка через суд обязали провести его рекультивацию. Иск был подан Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Ранее ведомством с привлечением специалистов Россельхознадзора проводилась проверка законности складирования грунта и строительных отходов на указанном участке. Установлено, что на 9 га организована свалка грунта, автомобильных покрышек и другого строительного мусора.

«В результате незаконной деятельности снизился уровень плодородия почвы, что обусловило необходимость проведения мероприятий по рекультивации и восстановлению плодородия», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, в Севастополе растет стихийная свалка со строительными отходами на кладбище «Кальфа».

Ольга Сурикова