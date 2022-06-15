Севастопольцы возмущены состоянием памятников в центре города

Птичий помет не пощадил ни одного исторического деятеля

Жители Севастополя подняли в социальных сетях вопрос нынешнего состояния памятников в центре города, которые обгажены птицами. Горожан возмутило, что исторические места не были приведены в порядок ни к 9 мая, ни к последующим праздникам. В таком удручающем состоянии они находились и в День России, и в День города.

«Не помыть памятники основателям города в день рождения города, и вот уже точно наплевательское отношения», — написал под постом в группе Infotown в комментариях пользователь Миха Пар. Плотно покрыты птичьим пометом головы, лицо, плечи памятников личностям, которыми гордится Севастополь — императрице Екатерине II, адмиралу Павлу Степановичу Нахимову, адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину.

«Уважаемые руководители города Героя Севастополя, отмойте памятники и назначьте лиц, которые будут следить за их внешним состоянием», — обратился автор поста и приложил в подтверждении своих слов фото исторических объектов.

Ольга Сурикова