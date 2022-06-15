На трассе Ялта-Севастополь произошло смертельное ДТП

На автодороге Ялта-Севастополь вблизи поселка Мисхор произошло трагическое ДТП с участием четырех автомобилей, в котором погиб человек и травмирован несовершеннолетний. Авария произошла 14 июня в 19:05.

«29-летняя женщина-водитель, находясь за рулем «Daewoo Matiz», на закруглении дороги не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Lexus», а затем с «Аudi». «Lexus» по инерции отбросило на движущуюся «Газель», — сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В результате аварии водитель малолитражки погибла. Два пассажира автомобиля «Lexus», среди которых 76-летняя женщина и 12-летний ребенок, получили травмы и были доставлены в больницу.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Напомним, на трассе Ялта-Севастополь в мае произошло лобовое столкновение автомобилей, в котором погиб водитель.

Ольга Сурикова