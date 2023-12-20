Федерация кикбоксинга соревнованиями подвела итоги года

Город Спорт
20-12-2023
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На базе Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя, состоялся Предновогодний региональный турнир по кикбоксингу.

В соревнованиях приняли участие более 120 севастопольских спортсменов. Во время торжественного открытия турнира были подведены итоги работы Федерации кикбоксинга Севастополя в 2023 году.

В копилке достижений севастопольских кикбоксеров — 7 членов национальной сборной и 5 спортсменов, выполнивших норматив Мастера спорта.

Лучшим кикбоксерами города 2023 года среди мужчин и женщин признаны:

  1. Бережная Валерия.
  2. Воронова Анастасия
  3. Кручинкин Александр

Лучшим тренером среди мужчин и женщин:

Тренер — преподаватель высшей категории Атаманчук Лариса Адамовна

Лучшими среди юниоров стали:

  1. Габдрахманов Тимьян
  2. Башков Владислав
  3. Фоменко Михаил

Лучшие среди юношей:

  1. Залесский Кирилл
  2. Лубинец Ефим
  3. Печкин Максим

Лучший тренер среди юниоров и юношей: мастер спорта Остроушко Павел Петрович

Номинация лучший спортсмен 2023 года среди младших юношей:

Скребов Егор.

Лучший тренер 2023 года среди младших юношей: ЛЕВИН Владимир Николаевич.

Лучшие тренеры и спортсмены были отмечены благодарностями Федерации.

В этом году Федерация кикбоксинга Севастополя отмечает своё 35-ти летие.

Напомним, в прошлом году севастопольские кикбоксеры привезли 16 медалей с Кубка России и Всероссийских соревнований.

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