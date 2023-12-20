Федерация кикбоксинга соревнованиями подвела итоги года

На базе Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя, состоялся Предновогодний региональный турнир по кикбоксингу.

В соревнованиях приняли участие более 120 севастопольских спортсменов. Во время торжественного открытия турнира были подведены итоги работы Федерации кикбоксинга Севастополя в 2023 году.

В копилке достижений севастопольских кикбоксеров — 7 членов национальной сборной и 5 спортсменов, выполнивших норматив Мастера спорта.

Лучшим кикбоксерами города 2023 года среди мужчин и женщин признаны:

Бережная Валерия. Воронова Анастасия Кручинкин Александр

Лучшим тренером среди мужчин и женщин:

Тренер — преподаватель высшей категории Атаманчук Лариса Адамовна

Лучшими среди юниоров стали:

Габдрахманов Тимьян Башков Владислав Фоменко Михаил

Лучшие среди юношей:

Залесский Кирилл Лубинец Ефим Печкин Максим

Лучший тренер среди юниоров и юношей: мастер спорта Остроушко Павел Петрович

Номинация лучший спортсмен 2023 года среди младших юношей:

Скребов Егор.

Лучший тренер 2023 года среди младших юношей: ЛЕВИН Владимир Николаевич.

Лучшие тренеры и спортсмены были отмечены благодарностями Федерации.

В этом году Федерация кикбоксинга Севастополя отмечает своё 35-ти летие.

Напомним, в прошлом году севастопольские кикбоксеры привезли 16 медалей с Кубка России и Всероссийских соревнований.