Федерация кикбоксинга соревнованиями подвела итоги года

На базе Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя, состоялся Предновогодний региональный турнир по кикбоксингу.
В соревнованиях приняли участие более 120 севастопольских спортсменов. Во время торжественного открытия турнира были подведены итоги работы Федерации кикбоксинга Севастополя в 2023 году.
В копилке достижений севастопольских кикбоксеров — 7 членов национальной сборной и 5 спортсменов, выполнивших норматив Мастера спорта.
Лучшим кикбоксерами города 2023 года среди мужчин и женщин признаны:
- Бережная Валерия.
- Воронова Анастасия
- Кручинкин Александр
Лучшим тренером среди мужчин и женщин:
Тренер — преподаватель высшей категории Атаманчук Лариса Адамовна
Лучшими среди юниоров стали:
- Габдрахманов Тимьян
- Башков Владислав
- Фоменко Михаил
Лучшие среди юношей:
- Залесский Кирилл
- Лубинец Ефим
- Печкин Максим
Лучший тренер среди юниоров и юношей: мастер спорта Остроушко Павел Петрович
Номинация лучший спортсмен 2023 года среди младших юношей:
Скребов Егор.
Лучший тренер 2023 года среди младших юношей: ЛЕВИН Владимир Николаевич.
Лучшие тренеры и спортсмены были отмечены благодарностями Федерации.
В этом году Федерация кикбоксинга Севастополя отмечает своё 35-ти летие.
Напомним, в прошлом году севастопольские кикбоксеры привезли 16 медалей с Кубка России и Всероссийских соревнований.