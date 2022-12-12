В Севастополе с начала года начнут реставрировать обелиск «Штык и парус»

В Севастополе со следующего года начнется реконструкция обелиска «Штык и парус». Об этом 12 декабря в ходе аппаратного совещания сообщил глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он отметил, что поручение по реконструкции мемориала президент давал еще в 2017 году.

«Проект вышел из экспертизы, определили подрядную организацию и сначала года приступаем к работе», — доложил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Реставрационный процесс будет длится целый год, добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на реконструкцию обелиска «Штык и парус» выделено 276 миллионов 840 тысяч рублей по договору о сотрудничестве с городом Москва. Ранее планировалось завершить ее к концу 2021 года.

Ольга Сурикова