Украина пустит поезда до границы с Крымом

Железная дорога терпит убытки без направления Киев-Крым

Украинская государственная железнодорожная компания АО «Укрзализныця» планирует возобновить сообщение с населёнными пунктами, граничащими с Крымом, рассказал глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала «Украина24».

СМИ сообщают, что такое решение было принято с гуманитарной точки зрения и в заботе об украинцах, которые проживают на территории России, в частности в Крыму, и хотят посещать своих родственников в Украине либо вернуться домой.

«Мы работаем над тем, чтобы возобновить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. В сам Крым и на другие неподконтрольные территории мы заехать не можем», — сказал руководитель АО «Укрзализныця».

При этом он добавил, что на такое решение повлияла не только забота о соотечественниках, но и экономическая составляющая. Сейчас железная дорога терпит колоссальные убытки, так как после 2014 года было отменено сообщение с Крымом, а ранее это было одно их самых популярных направлений в Украине.

Ольга Сурикова