В Севастополе завершили расследовать дело о пропавшей в море студентке

Житель Москвы предстанет перед судом по делу о гибели девушки

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Москвы, во время морской прогулки с котором пропала студента Лилия Бирулина, сообщает пресс-служба главного управления Следкома РФ по Республике Крым и Севастополю.

Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ).

В следкоме напомнили, девушка пропала 29 сентября 2020 года. «Владелец катера вместе со спутницей вышел от причала потребительского кооператива «Дельфин»» через бухту Круглую в открытое море на прогулку, несмотря на предупреждения оперативных служб и наличие штормового предупреждения.

Читайте по теме: Спутник пропавшей в Севастополе девушки отказался давать показания

Находясь в открытом море (между бухтами Круглой и Казачьей), капитан допустил купание с борта во время движения катера и штормовой обстановки пассажирки без каких-либо спасательных средств на значительном удалении от берега. Более того, мужчина сам спустился в воду, оставив судно на ходу» – сообщает ведомство.

Катер при этом отнесло волной и ветром на расстояние. Девушка, пытаясь в шторм добраться вплавь до побережья Гагаринского района, утонула на глазах у спутника.

В настоящее время ее тела так и не найдено, поисковые мероприятия продолжаются.

Уголовное дело, возбуждённое изначально по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 105 УК РФ (убийство), прекращено в связи с полученным комплексом данных о том, что в отношении девушки не было совершено преступление криминального характера.

Уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ направлено в Севастопольскую транспортную прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

Фото: Розыск пропавших людей в Севастополе / ВКонтакте

Ольга Сурикова