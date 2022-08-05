Снова начался поиск подрядчика для ремонта улицы Суворова

Капитальный ремонт улицы Суворова начался в январе 2021 года, с тех пор там несколько раз перекладывали брусчатку, меняли подрядчика.
С весны 2022 года объект передан для завершения работ «Севавтодору». На данный момент на портале госзакупок размещена информация о поиске нового подрядчика. Заказчиком выступает как раз предприятие «Севастопольский Автодор», сообщает «Первый Севастопольский».
По контракту, на выполнение работ предусмотрено свыше 56 миллионов рублей. Срок окончания работ — 20 ноября 2022 года. В протоколе субподряда указана компания ООО «Энергоучет».
Напомним, в июле этого года директор дептранса Павел Иено пообещал губернатору Михаилу Развожаеву доделать ремонт улицы Суворова до начала ноября этого года.
Ольга Сурикова
Фото: nts-tv.com