Снова начался поиск подрядчика для ремонта улицы Суворова

Благоустройство
05-08-2022
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Капитальный ремонт улицы Суворова начался в январе 2021 года, с тех пор там несколько раз перекладывали брусчатку, меняли подрядчика.

С весны 2022 года объект передан для завершения работ «Севавтодору». На данный момент на портале госзакупок размещена информация о поиске нового подрядчика. Заказчиком выступает как раз предприятие «Севастопольский Автодор», сообщает «Первый Севастопольский».

По контракту, на выполнение работ предусмотрено  свыше 56 миллионов рублей. Срок окончания работ  — 20 ноября 2022 года. В  протоколе субподряда указана компания ООО «Энергоучет».

Напомним, в июле этого года директор дептранса Павел Иено пообещал губернатору Михаилу Развожаеву доделать ремонт улицы Суворова до начала ноября этого года.

Ольга Сурикова
Фото: nts-tv.com

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