Ремонт улицы Суворова в Севастополе затянется до осени

Историческая брусчатка останется визитной карточкой улицы

В рамках ремонтных работа на улице Суворова будет восстановлена историческая брусчатка, вымощены плиткой тротуары, заменены инженерные коммуникации. Об этом рассказал начальник Управления дорожного хозяйства Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Анатолий Грищук, передает пресс-служба правительства города.

«Историческая брусчатка будет демонтирована, вывезена на базу ГБУ «Севавтодор» для очистки, после ее вернут и установят обратно. Участок улицы, который в прежнее время был заасфальтирован, также будет вымощен брусчаткой. Подрядчик приобретет камень, который визуально не будет отличаться от оригинального», – отметил Анатолий Грищук.

Заместитель директора по производству подрядной организации ООО «Крымстроймост» Максим Агафонов отметил, ремонтом предусмотрена замена трубы водопровода и теплосетей протяженностью более километра. Также появятся новые опоры освещения.

«На тротуарах будет уложена плитка. Дорога расширяться не будет. Возле собора Св. Владимира будет организована парковка», – сказал Максим Агафонов.

Также Анатолий Грищук подчеркнул, что планируется максимально сохранить зеленые деревья. Сейчас по проекту должны снести шесть старых деревьев, на их месте, пообещал он, появятся новые молодые саженцы.

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Полностью работы планируется завершить в конце сентября. Движение транспорта на улице Суворова во время основных работ будет ограничено.

Ольга Сурикова