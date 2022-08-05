В Севастополе вступил в силу закон о доступном жилье

В Севастополе вступил в силу закон, который будет регулировать строительство доступного жилья и определять стоимость продажи одного квадратного метра такого жилого помещения.

Закон «О доступном жилье в городе Севастополе» был инициирован правительством и поддержан заксобранием. Как отметил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, обеспечение жильем пока остается одной из самых острых социальных проблем, сообщается на правительственном портале.

Обеспечивать строительство доступного жилья будет Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования. Работы будут выполняться с привлечением денежных средств участников долевого строительства и их размещением на счетах эскроу. «На такой счет в банке покупатель вносит деньги при покупке квартиры в строящемся доме, сумма резервируется и перечисляется застройщику только после того, как он завершит строительство дома», — пояснили в правительстве.

Заказчиком строительства будет выступать учрежденное фондом ООО «Специализированный застройщик «Доступное жилье № 1». Для него предусмотрена возможность получения земельного участка в безвозмездное пользование в целях строительства доступного жилья.

Право на приобретение доступного жилья на территории Севастополя гражданину или семье будет предоставляться один раз. Со списком категорий граждан, имеющих право на приобретение доступного жилья, можно ознакомиться по ссылке.

На данный момент проходят согласование нормативные правовые акты, регламентирующие требования к внутренней отделке помещений, условия формирования списка граждан, имеющих право на приобретение доступного жилья, и механизм его реализации гражданам.

Отметим, в Севастополе сейчас на учете стоит 4957 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Ольга Сурикова