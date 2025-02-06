СМИ: Главбух правительства Севастополя может находиться под арестом

Главный бухгалтер правительства Севастополя Ангела Войтенко может находиться под следствием с сентября 2024, пишет Mash на волне.

Полностью должность Войтенко звучит так: замдиректора департамента – начальник управления финансово — бухгалтерского учета – централизованная бухгалтерия правительства Севастополя Департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя. На официальном сайте правительства Севастополя на сегодняшний день она указана в списке руководства бухгалтерии.

При этом, как отмечается Mash на волне, они поинтересовались в департаменте о задержании главбуха, работает ли она сейчас и получает ли зарплату. Ответ директора был такой:

«В соответствии с Презумпцией невиновности (ПН) — принципом, по которому любой человек невиновен, пока его причастность к преступлению не доказана, Департамент оставляет за собой право не комментировать информационный запрос. Никто не вправе обвинять человека в преступлении, пока не вынесен вердикт суда».

По рабочему телефону СМИ ответили, что Ангела Анатольевна в отпуске, а когда вернется — неизвестно.

Напомним, бывший и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов был задержан в августе 2024 года с поличным при получении 6 млн рублей от представителя компании «Севастопольгаз». 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев с намеком на коррупционную составляющую сообщил об увольнении и.о. замгубернатора Евгения Горлова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова

Фото: соцсети