На пожаре в Севастополе спасли пожилую женщину

В Севастополе в ночь на 6 февраля загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки по улице Лизы Чайкиной.

К месту оперативно прибыли силы МЧС России. Сразу же проникли в жилище в поисках людей.

В горящей квартире спасатели обнаружили пострадавшую женщину 1952 года рождения. С отравлением продуктами горения и ожогами дыхательных путей ее передали медикам для госпитализации.

На тушение подали стволы. Параллельно из задымленных соседних квартир эвакуировали 37 человек, в том числе 6 детей. С использованием устройств защиты органов дыхания спасли семерых, среди которых трое несовершеннолетних.

Пожар площадью 5 квадратных метров потушили менее чем за час, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба МЧС Севастополя