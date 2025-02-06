Сильное течение чуть не стало причиной трагедии в парке Победы в Севастополе

На пляже парка Победы пожилой мужчина решил искупаться, оказался в сильном течении у пирса и был вынесен за пределы безопасной акватории. Случайные прохожие вызвали спасателей.

Спасатели поисково-спасательного подразделения Парк Победы с помощью спасательного круга и конца Александрова мужчину успешно эвакуировали на берег.

Пострадавший отказался от медпомощи, при этом отметил, что недооценил силу течения.

Напомним, совсем недавно в районе набережной Корнилова в море упал мужчина. Его подняли из воды с переохлаждением и передали медикам.

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Ольга Сурикова