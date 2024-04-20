Впервые на ведущей вверх по скале с берега пляжа «Яшмовый» на мысе Фиолент лестнице прошли соревнования МЧС

Пожарные и спасатели из разных регионов страны испытали свои силы и выносливость, приняв участие в соревновании по скоростному подъему газодымозащитников «Легендарный вызов». Борьба за первенство прошла на мысе Фиолент. Дистанция охватила часть знаменитой лестницы, ведущей вверх по скале с берега пляжа «Яшмовый».

Участникам из Севастополя, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, а также представителям Северо-Кавказской железной дороги было необходимо за минимальный отрезок времени преодолеть почти 800 ступеней – это высота 30-этажного дома. Причем действовать нужно было в полной боевой экипировке, включившись в аппараты на сжатом воздухе.

Итоги общекомандного зачета:

3️⃣ место — команда МЧС России по городу Севастополю;

2️⃣ место — сборной Главного управления по городу Москве;

1️⃣ место — пожарно-спасательный отряд Приморского района Санкт-Петербурга.

А в севастопольском главке МЧС порекомендовали каждый день повторять это упражнение – и ничего болеть не будет!