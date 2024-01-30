В Севастополе будут судить жителя Якутска за смертельное ДТП

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту ДТП, в результате которого в октябре 2023 года погиб пожилой человек. Перед судом предстанет 42-летний уроженец Якутска.

По версии следователей, в ночь с 15 на 16 октября 2023 года мужчина за рулем «Лада-Гранта» двигался по Камышовскому шоссе с превышением скорости. В районе остановки общественного транспорта «Электромеханический завод» дорогу переходил пожилой житель Севастополя, однако водитель, не стал тормозить, «изменил направление движения влево в сторону траектории движения пешехода и совершил на него наезд», сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В результате ДТП 71-летний пешеход получил тяжелые травмы и скончался спустя несколько часов в медицинском учреждении.

Уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова