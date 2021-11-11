Случайная знакомая похитила у севастопольца золотую цепь за 120 тысяч рублей

Опрометчиво заснул

В Севастополе задержали 31-летнюю местную жительницу, которая украла у мужчина золотую цепь стоимостью 120 тысяч рублей.

Севастополец познакомился с девушкой на улице и пригласил провести время вместе на даче. Кавалер через какое-то время уснул, а гостья не растерялась забрала со стола массивную золотую цепь и покинула место вечеринки.

Ювелирное изделие она сдала в ломбард, а деньги успела потратить.

Оперативниками воровка была задержана. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

Напомним, в Севастополе администратор сауны украла золотые украшения у клиентки.

Ольга Сурикова