Случайная знакомая похитила у севастопольца золотую цепь за 120 тысяч рублей

Опрометчиво заснул
В Севастополе задержали 31-летнюю местную жительницу, которая украла у мужчина золотую цепь стоимостью 120 тысяч рублей.
Севастополец познакомился с девушкой на улице и пригласил провести время вместе на даче. Кавалер через какое-то время уснул, а гостья не растерялась забрала со стола массивную золотую цепь и покинула место вечеринки.
Ювелирное изделие она сдала в ломбард, а деньги успела потратить.
Оперативниками воровка была задержана. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.
Напомним, в Севастополе администратор сауны украла золотые украшения у клиентки.
Ольга Сурикова