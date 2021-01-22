В Севастополе администратор сауны обокрала клиентку

Не смогла пройти мимо золотых украшений

Севастопольские полицейские задержали подозреваемую в хищении ювелирных изделий у клиентки сауны, передает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Дело заведено на администратора сауны, которая похитила оставленные без присмотра золотые серьги и цепочку.

«Пока 38-летняя клиентка принимала водные процедуры, в её отсутствие в комнату отдыха заглянула администратор. Женщина заметила среди вещей украшения и тайком похитила их. Когда потерпевшая обнаружила пропажу своих драгоценностей стоимостью 40 тысяч рублей, то обратилась в полицию», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска Гагаринского района задержали подозреваемую. Она призналась, что украла золотые изделия, но испугалась и выбросила похищенное. Как оказалось, женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, сотрудники уголовного розыска задержали семейную пару, подозреваемую в краже сумки у посетительницы магазина.

Ольга Сурикова