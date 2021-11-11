В Крым пытался попасть ранее выдворенный иностранец

Уже был ранее судим

На территорию Крыма в обход пограничным пунктам пытался проникнуть ранее выдворенный из страны иностранец, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК.

Мужчина был задержан пограничным нарядом ночью в стороне от пункта пропуска «Армянск». Он признался, что на незаконное пересечение российской границы пошел сознательно, в Крыму мужчина рассчитывал найти лучшую жизнь

Как показала дополнительная проверка, в 2019 году он уже привлекался на территории России к уголовной ответственности за кражу, а после освобождения в 2021-м на основании решения суда был выдворен с территории Российской Федерации. Въезд в РФ ему был запрещен до 2029 года.

В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до двух лет. Пока же на период расследования нарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ольга Сурикова