В Херсонесе отменили требование QR-кода для желающих погулять по территории

Но желающим посетить экспозиции придется предъявить паспорт, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Также действуют и ПЦР-тесты, срок действия которых не превышает 72 часа.
Экскурсии по древнему городу проводятся при наборе групп от 5 до 10 человек.
Отметим, несколько дней назад в Херсонесе Таврическом вводилось обязательное требование на входе предъявлять сертификат о вакцинации.
Напомним, сейчас в Севастополе действует система QR-кодов для посещения развлекательных заведений. Допуск в заведения общепита, салоны красоты, парикмахерские, спа-салоны, бани, бассейны и иные объекты спорта и досуга, в том числе и кинотеатры, театры, библиотеки, будет открыт совершеннолетним гражданам только при наличии сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.
Ольга Сурикова