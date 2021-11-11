Город

В Херсонесе отменили требование QR-кода для желающих погулять по территории

11-11-2021
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Правило просуществовало пару дней
 
Проход на территорию музея-заповедника «Херсонес Таврический» с 11 ноября вновь возможен без предъявления сертификата о вакцинации от коронавируса. 
 
На входе теперь достаточно надеть маску и пройти термометрию. В администрации музея сообщили, что данных мер достаточно для посещения территории под открытым небом.

Но желающим посетить экспозиции придется предъявить паспорт, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Также действуют и ПЦР-тесты, срок действия которых не превышает 72 часа.

Экскурсии по древнему городу проводятся при наборе групп от 5 до 10 человек.

Отметим, несколько дней назад в Херсонесе Таврическом вводилось обязательное требование на входе предъявлять сертификат о вакцинации.

Напомним, сейчас в Севастополе действует система QR-кодов для посещения развлекательных заведений. Допуск в заведения общепита, салоны красоты, парикмахерские, спа-салоны, бани, бассейны и иные объекты спорта и досуга, в том числе и кинотеатры, театры, библиотеки, будет открыт совершеннолетним гражданам только при наличии сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.

Ольга Сурикова

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