В Херсонесе отменили требование QR-кода для желающих погулять по территории

Правило просуществовало пару дней

Проход на территорию музея-заповедника «Херсонес Таврический» с 11 ноября вновь возможен без предъявления сертификата о вакцинации от коронавируса.

На входе теперь достаточно надеть маску и пройти термометрию. В администрации музея сообщили, что данных мер достаточно для посещения территории под открытым небом.

Но желающим посетить экспозиции придется предъявить паспорт, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Также действуют и ПЦР-тесты, срок действия которых не превышает 72 часа.

Экскурсии по древнему городу проводятся при наборе групп от 5 до 10 человек.

Отметим, несколько дней назад в Херсонесе Таврическом вводилось обязательное требование на входе предъявлять сертификат о вакцинации.