Следственный комитет возбудил дело по факту взрыва у штаба ЧФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом» по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 31 июля 2022 года примерно в шесть часов утра в штабе взорвался беспилотный летательный аппарат, начиненный поражающими элементами. В результате пострадали шесть человек. Также была разрушена стена и повреждены окна и фасад здания.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, рано утром 31 июля губернатор Севастополя в своих социальных сетях сообщил о предположительной атаке украинского БПЛА по штабу флота и отмене праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню флота.

Позже городские власти провели внеочередное заседание штаба Антитеррористической комиссии, на котором было принято решение о введении в городе «желтого» уровня террористической опасности, среднего среди существующих.

Дмитрий Островский