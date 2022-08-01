Хуснуллин рассказал, что будет на месте «Азовстали» в Мариуполе

«Мы не видим восстановление («Азовстали». — Прим. ред.) в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», — сказал он.