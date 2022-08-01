Хуснуллин рассказал, что будет на месте «Азовстали» в Мариуполе

Место не будет простаивать
Завод «Азовсталь» в Мариуполе не планируется восстанавливать и продолжать работать на старых технологиях. Об этом заявил в интервью РБК замглавы правительства России Марат Хуснуллин.
По его словам, при этом будет сделано все, чтобы создать рабочие места.
«Мы не видим восстановление («Азовстали». — Прим. ред.) в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», — сказал он.
Хуснуллин также рассказал, что первые построенные в Мариуполе дома будут сданы уже в сентябре. Кроме того, строятся больницы, планируется возвести центр МЧС. Ведется замена коммуникаций, меняются котельные.
«Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены полностью, восстановим по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов», — добавил вице-премьер.
Напомним, ранее сообщалось, что жителям ДНР и ЛНР планируется выдавать жилищные сертификаты за разрушенные дома
Ольга Сурикова
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России