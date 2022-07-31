Развожаев: Поводов для паники нет

Губернатор прокомментировал произошедший сегодня во дворе штаба ЧФ инцидент призвал горожан не паниковать, но оставаться по возможности дома.

«В 6 часов утра раздался хлопок. БПЛА атаковал штаб флота, во дворе штаба флота раздался взрыв, шесть человек пострадало, 2 в средней степени тяжести, у остальных легкие. Вся помощь оказана, работает правоохранительные органы. По соображениям безопасности все публичные мероприятия отменены. Сейчас проведем оперативный штаб, поводов для панки нет, все под контролем. О причинах и деталях сообщат компетентные органы. Сейчас полная мобилизация всех ответственных служб. Просьба жителям оставаться дома и не находиться в общественных местах. Сейчас на штабе примем решение о новом уровне террористической угрозы», — отметил градоначальник.

Он уточнил, что соревнования по хай-дайвингу будут либо перенесены на поздний срок, либо отменены.

Напомним, сегодня рано утром губернатор в своих социальных сетях сообщил о предположительной атаке украинского БПЛА по штабу флота и отмене праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню флота.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя