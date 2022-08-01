На этой неделе Севастополь будет накаляться

Август начался жарою

В Севастополе сегодня, 1 августа, малооблачно.

Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 20…22°, днем 29…31°.

Во вторник, 2 августа, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 21…23°, днем 28…30°.

В среду, 3 августа, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 20…22°, днем 26…28°.

В четверг, 4 августа, сохранится аналогичная погода, температура будет подниматься до 30°.

А вот в пятницу, 5 августа, ожидается гроза.

В выходные, 6-7 августа, вернется жара. Осадков не прогнозируют.

Температура днем будет подниматься до 32…33°.