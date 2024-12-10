Следственный комитет предупреждает о телефонных мошенниках

Абонентам звонят якобы сотрудники Следственного комитета России и сообщают о наличии возбужденных уголовных дел, присылают в мессенджеры копии поддельных процессуальных документов. Мошенники запугают человека и для прекращения «уголовного преследования» требуют перевести им денежные средства.

Другая мошенническая схема связана с попыткой убедить человека, что в рамках уголовного дела выяснился факт использования его персональных данных злоумышленниками и поэтому деньги нужно срочно перевести на «безопасный счет».

Зачастую мошенники представляются высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета, в том числе руководителями главных следственных и следственных управлений. Они агрессивно и грубо общаются с абонентом, пытаясь запугать.

Запомните, допрос и опрос граждан сотрудниками правоохранительных органов посредством телефонной связи не предусмотрены нормами закона.

Для проведения следственных действий граждане вызываются повесткой или телефонограммой к следователю.

Должностное лицо не имеет права требовать предоставления информации по счетам и картам, а также кодов из смс. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы.

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Анна Левина