Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает Детский сад № 36!

В октябре 2023 года открыли новый корпус — двухэтажное здание на улице Горпищенко, рассчитанное на 220 мест — 12 групп детей в возрасте от полутора до семи лет.

Сейчас детский сад №36 является не только логопедическим, но и кинематографическим. С малых лет детей учат режиссуре и работе в кадре в качестве телеведущих и репортёров.

Сегодня в адрес воспитателей и руководства звучали самые трогательные слова благодарности и поздравления с 60-летним юбилеем.

Благодарность руководству и цветы вручила член Общественной палаты Севастополя Наталия Самойленко: «Наши дорогие воспитатели — вы для деток — вторые мамы. Вы дарите малышам тепло, заботу и любовь. Спасибо за ваше бесконечное терпение, доброту и мудрость. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и счастья».

Фото Анны Корниловой

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Анна Левина