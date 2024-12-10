У севастопольских туалетов появился уборщик

В Севастополе подрядчик выиграл тендер на 6,4 млн рублей на уборку восьми мобильных общественных туалетов.

Согласно техзаданию, профессиональной уборке подлежат туалеты в скверах им. Александра Невского, «Корабел», на ул.Паршина, 29, ул.Новикова, катерная, Музыки, в парках Победы и Динопарке, пишет «Севастопольская газета».

Предполагается, что уборка в уборных будет проводиться три раза в день. В перечень услуг входит влажная уборка полов, подоконников, выключателей, розеток, плинтусов, светильников; удаление пыли, пятен с дверных блоков и дверных ручек; дезодорация. Заправка диспенсеров жидким мылом должна производиться один раз в день, обеспечение туалетной бумагой: по одному рулону в день в каждую кабинку.

Напомним, что в Севастополе с прошлого года по решению департамента городского хозяйства все общественные туалеты стали платными.

Ольга Сурикова

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