В Севастополе будут реализовывать схему децентрализации системы отопления

Во время визита в Севастополь председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко губернатор Михаил Развожаев обсудил с ней вопросы развития инфраструктуры Севастополя.

Были подняты вопросы качества системы отопления в Севастополе.

Губернатор подчеркнул, что на протяжении нескольких десятков лет практически никакие средства не выделяли на создание новой инфраструктуры.

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«Мы предложили схему децентрализации системы отопления, строительство новых блочно-модульных котельных, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение жителей Севастополя. Была получена поддержка профильного комитета и лично Валентины Ивановны Матвиенко», — сообщил Развожаев.

В этом году завершится проектирование котельных, со следующего года начнутся строительно-монтажные работы, что должно полностью решить проблему.

11 новых котельных будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ и позволят обеспечить качественное теплоснабжение почти 30 тысяч жителей Нахимовского района. Ещё одна газовая модульная котельная сейчас строится на Одесской улице в центре Севастополя — она заменит старую котельную и обеспечит теплом порядка 600 жителей района и воспитанников детского сада № 24.

В правительстве Севастополя разъяснили, что блочно-модульные газовые котельные работают в автоматическом режиме, без присутствия оператора. Программный комплекс автоматически устанавливает необходимую температуру теплоносителя в зависимости от погоды. Современная газовая котельная в разы эффективнее прежних угольных по показателям энергосбережения, экологии и экономии.

Ольга Сурикова

Видео: губернатор Севастополя Михаил Развожаев

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