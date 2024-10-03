В Севастополе будут реализовывать схему децентрализации системы отопления

Во время визита в Севастополь председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко губернатор Михаил Развожаев обсудил с ней вопросы развития инфраструктуры Севастополя.
Были подняты вопросы качества системы отопления в Севастополе.
Губернатор подчеркнул, что на протяжении нескольких десятков лет практически никакие средства не выделяли на создание новой инфраструктуры.
«Мы предложили схему децентрализации системы отопления, строительство новых блочно-модульных котельных, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение жителей Севастополя. Была получена поддержка профильного комитета и лично Валентины Ивановны Матвиенко», — сообщил Развожаев.
В этом году завершится проектирование котельных, со следующего года начнутся строительно-монтажные работы, что должно полностью решить проблему.
11 новых котельных будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ и позволят обеспечить качественное теплоснабжение почти 30 тысяч жителей Нахимовского района. Ещё одна газовая модульная котельная сейчас строится на Одесской улице в центре Севастополя — она заменит старую котельную и обеспечит теплом порядка 600 жителей района и воспитанников детского сада № 24.
В правительстве Севастополя разъяснили, что блочно-модульные газовые котельные работают в автоматическом режиме, без присутствия оператора. Программный комплекс автоматически устанавливает необходимую температуру теплоносителя в зависимости от погоды. Современная газовая котельная в разы эффективнее прежних угольных по показателям энергосбережения, экологии и экономии.
Ольга Сурикова
Видео: губернатор Севастополя Михаил Развожаев