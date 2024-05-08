В Следкоме начата проверка стройки в бухте Казачей 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о незаконной застройке в Севастополе.

В Следкоме сообщено, в соцсети размещено видеообращение военнослужащих Севастополя по вопросу незаконной застройки домами территории в районе Казачьей бухты, в котором говорится на протяжении 7 лет организация вырубает зеленые насаждения для возведения многоэтажек. В настоящее время возникла угроза сноса памятника, посвященного героям, павшим в боях под Севастополем во время Великой Отечественной войны. Обратившиеся просят остановить стройку и провести проверку в отношении виновных лиц.

В Следкоме начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ольга Сурикова