Совершено покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа

Злоумышленник открыл огонь в сторону сцены на митинге в Пенсильвании. Выстрел раздался спустя пять минут после начала, во время речи Трампа о нелегальной иммиграции в США.

Экс-президент ранен в ухо, один из зрителей погиб, еще двое – серьезно ранены. На помощь президенту бросились агенты Секретной службы, которые сопровождают всех бывших президентов Соединенных Штатов.

Стрелок находился в 125 метрах от Трампа, за пределами митинга. На месте стрельбы обнаружена винтовка.

Дональда Трампа спасла случайность — во время выстрела он повернул голову и пуля прошла по касательной, задев ухо. После покушения он встал перед публикой и поднял руку в победном жесте. Его доставили в медучреждение, где он сразу заявил, что с ним «все в порядке», позже уточнил, что потерял много крови, но через несколько часов уже покинул госпиталь.

Подозреваемого ликвидировали снайперы Секретной службы, которые также располагались на другой крыше – за трибуной Трампа. Они среагировали на выстрелы и открыли ответный огонь. Снайпером оказался Томас Мэтью Крукс — 20-летний мужчина из Пенсильвании.

Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа. По его словам, в США нет места насилию по политическим мотивам.

Напомним, что Пенсильвания — штат, где на прошлых выборах президента США победил Джо Байден. Победа была спорная и Дональд Трамп пытался оспорить результат, обвиняя соперника в подложных бюллетенях. Тогда демократ обошел республиканца на 1,2%.

Одним из первых, кто отреагировал на происшествие стал Илон Маск. Он написал в соцсети: «Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление».

Анна Левина