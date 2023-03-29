Следком возбудил уголовное дело по факту смерти школьника на уроке физкультуры

По факту причинения смерти по неосторожности Следкомом возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

28 марта текущего года 15-летнему ученику одной из школ стало плохо на уроке физкультуры на фоне избыточной физической нагрузки, которая юноше была запрещена. Ученик потерял сознание и был оперативно доставлен в республиканскую детскую клиническую больницу, где была констатирована его смерть.

Руководителем Главного следственного управления Владимиром Терентьевым поручено в рамках возбужденного уголовного дела самым тщательным образом установить все обстоятельства трагедии: имелся ли у мальчика официальный допуск или медотвод от уроков физкультуры, оповещалось ли образовательное учреждение родителями юноши о его заболевании сердца.

В целом следствию предстоит изучить обстановку в семье и дать оценку действиям медицинского персонала при оказании помощи подростку.

Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем Главного следственного управления на личный контроль.

Напомним, ранее стало известно, что в симферопольской школе №10 во время урока физкультуры умер ребенок.

Дарья Тимофеева

Фото: Mash на волне