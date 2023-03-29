В Симферополе ребенок умер во время физкультуры

В симферопольской школе №10 во время урока физкультуры умер ребенок. Эту информацию подтвердили в Минздраве РК. Трагедия произошла днем 28 марта.
9-класснику стало плохо после пробежки и он потерял сознание. Прибывшие на место медики несколько часов бились за его жизнь, но безрезультатно.
По неофициальным данным, у подростка ранее были проблемы с сердцем, но, при этом, у него был допуск к занятиям физкультурой.
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Ольга Сурикова