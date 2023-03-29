Различия айфона 13 и айфона 14

Концерн Apple ежегодно выпускает новые модели флагмана iPhone. Осенью 2022 года на рынок вышла линейка iPhone 14. Она стала традиционно интереснее и дороже предшествующей 13 серии. Вопрос в том, насколько и стоит ли платить больше. Сегодня iPhone 14 купить в Крыму можно, как и 13-ю модель, цены сравнивайте в интернет-магазинах. А главное определитесь с обязательными требованиями к смартфону и остановитесь на том варианте, который устраивает по всем параметрам.

Дизайн

Различия невооруженным взглядом практически незаметны. Разве что новенькая 14 серия стала на 0.15 мм толще и на 1 г легче. Но челка осталась без изменений, в целом все выглядит, как и раньше.

Зато разработчик поменял места кнопок регулировки громкости и включения. В 14 серии появилась версия с парой e-SIM-ок и без лотка физической карточки. Материалы корпуса такие же, как и раньше. Фронтальное стекло идет с защитным слоем Ceramic Shield, рамка выполнена из авиационного алюминия.

Ситуация с железом

В новинке 2022 года остался тот же чип, что был в 13 Айфоне – Apple A15 Bionic. Но он получил дополнительное пятое графическое ядро – это больше, чем в старой модели (там было 4). Объем оперативки расширился до 6 Гб (раньше было 4 Гб).

Сам разработчик заявляет усовершенствованное потребление энергии и отличную производительность новинки. С накопителями все, как и раньше, – покупатель сам выбирает нужный вариант из доступных (от 128 до 512 Гб).

Как изменилась камера

Широкоугольная основная камера в iPhone 14 получила улучшенные параметры световой чувствительности. Размеры пикселей тоже увеличились, была интегрирована наработка Sensor-shift нового поколения, а также аппаратная фишка для улучшения кадров Photonic Engine. Всего этого в 13 линейке не было и нет. С новеньким Айфон можно делать отличные портреты, пользоваться основным функционалом ночного режима и обновленными фото стилями. У вспышки предусмотрена замедленная синхронизация.

Но фронталка у новинки такая же. Зато есть опция записи видео в высоком качестве, автофокус. Если вы цените качество снимков и трансляции, есть смысл потратиться на новую модель.

Цена вопроса

Понимая характеристики новинки 14 серии, можно понять – стоимость на нее будет заметно выше, чем на 13 поколение. Стартует ценник с отметки в 800 долларов, зависит от объемов встроенной памяти, цвета корпуса и ряда других факторов. Также стоимость может отличаться от магазина к магазину, так что есть смысл внимательно изучить рынок, ознакомиться с разными предложениями и остановиться на оптимально выгодном для себя.

Так Айфон 13 или 14?

Хотя 14 версия более продвинутая, объективно она от 13 ушла не так далеко. Тем, кто присматривает новый смартфон, эксперты рекомендуют брать 14 модель при неограниченном бюджете и 13 при желании сэкономить. Если вашему «тринадцатому» только год-полтора, он отлично работает, нет смысла переплачивать и срочно менять смартфон. Разве что из любви к искусству и бренду-производителю, потому что на практике разница не такая существенная. Исключение составляют камеры – 14 линейка умеет намного больше предшественника. Также вы можете посмотреть тесты, обзоры с фото – это поможет правильно определиться. Много полезной информации встречается и в отзывах покупателей.