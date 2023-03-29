Севастополец участвовал в схеме по обману пожилых крымчан

В Ялте оперативниками задержан участник преступной схемы по обману пожилых людей под предлогом помощи родственнику, попавшему в беду.

Пенсионерам по телефону сообщалось, что их близким грозит уголовное наказание, которое можно избежать передав через курьера определенную сумму денег. Обескураженные жертвы выполняли инструкции неизвестного.

Оперативникам удалось восстановили преступную схему и выйти на след «курьера» по передаче денег и задержать его. Им оказался 20-летний житель Севастополя.

Он вместе с подельниками действовал по отработанному плану. Вычислив жертву, неизвестный, представляясь сотрудником полиции, по телефону сообщал, что их близкий попал в ДТП, переходя дорогу в неположенном месте. Указывалось, что автомобилю нанесен серьезный ущерб, и чтобы избежать ответственности, нужно внести определенную сумму.

Таким образом, задержанный получал сообщение, где нужно забрать оговоренную сумму и номер счета для их перевода. При этом он с каждой сделки получал свой процент прибыли.

Используя эту схему, мошенники получили от потерпевших около 1,5 миллиона руб.

Молодой человек был задержан с поличным во время перевозки полученной от потерпевшего компенсации.

От него была получена явки с повинной. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Читайте также: В Севастополе за сутки телефонные мошенники обманули 11 местных жителей почти на 3,5 млн рублей

Ольга Сурикова