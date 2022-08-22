Названа причина появления тараканов в детской больнице №5 в Севастополе

В социальных сетях Севастополя появилось видео, на котором родители показали засилье тараканов детской городской больнице №5. Насекомые даже при дневном свете ползали по столам, холодильнику, микроволновке и кровати.

В комментариях «Севкору» в горздраве признали существование данной проблемы и сообщили, что последняя дезинсекция проводилась 19 августа.

Главный врач ГБ №5 Елена Большакова сообщила, что ситуация с появлением тараканов в палатах детского стационара, к сожалению, периодически возникает. Причин она назвала несколько.

«В первую очередь, проблему создает тот факт, что зданию почти 40 лет, и оно требует проведения капитального ремонта, который запланирован. Также считаем важным отметить, что проблема с тараканами осложняется тем, что в палатах создается пищевая база для насекомых. Очень понятно стремление порадовать чем-то вкусным своего больного ребенка, но при этом очень трудно добиться того, чтобы в палатах не оставалось продуктов», — пояснила Большакова, подчеркнув, что «все ответственные за чистоту и порядок тщательно моют помещения».

Также, добавила она, на 29 августа запланирована внеочередная дезинсекция.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео соцсети