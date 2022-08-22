Названа причина появления тараканов в детской больнице №5 в Севастополе

Здоровье Происшествия
22-08-2022
3 комментария

В социальных сетях Севастополя появилось видео, на котором родители показали засилье тараканов детской городской больнице №5. Насекомые даже при дневном свете ползали по столам, холодильнику, микроволновке и кровати. 

В комментариях «Севкору» в горздраве признали существование данной проблемы и сообщили, что последняя дезинсекция проводилась 19 августа.

Главный врач ГБ №5 Елена Большакова сообщила, что ситуация с появлением тараканов в палатах детского стационара, к сожалению, периодически возникает. Причин она назвала несколько.

«В первую очередь, проблему создает тот факт, что зданию почти 40 лет, и оно требует проведения капитального ремонта, который запланирован. Также считаем важным отметить, что проблема с тараканами осложняется тем, что в палатах создается пищевая база для насекомых. Очень понятно стремление порадовать чем-то вкусным своего больного ребенка, но при этом очень трудно добиться того, чтобы в палатах не оставалось продуктов», — пояснила Большакова, подчеркнув, что «все ответственные за чистоту и порядок тщательно моют помещения».

Также, добавила она, на 29 августа запланирована внеочередная дезинсекция.

Ольга Сурикова
Фото: скриншот видео соцсети

3 комментариев на “Названа причина появления тараканов в детской больнице №5 в Севастополе

  2. Здравствуйте. Данная проблема была и 5 лет тому назад, и ничего с тех пор не изменилось, равно как и ремонт никто не делает, разруха полнейшая. После выписки перетрясли все вещи, чтобы не дай бог тараканов на себе домой не принести. К врачам претензий нет, персонал хороший, а вот саму больницу следовало бы

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  3. Причём тут «порадовать ребёнка», вы кормите детей в палатах, а выйти и поесть в столовой запрещает персонал, особенно сестра-хозяйка из инфекционного отделения. Привет этой прекрасной женщине из-за которой мои дети с температурой 40 градусов лежали на солнце, потому что у неё нет занавесок на окна. Так вот, если вы кормите детей в палатах, там должны быть условия для приема пиши, а пока дети едят супы и гречку с печеньем с кроватях — вы не выведите тараканов никогда. И врачи не причём, они замечательные, и если они будут ещё хозяйством заниматься, то лечить вообще некогда будет. А вот те люди, которые отвечают за порядок, должны перестать бояться и говорить о проблемах. А то на пациентов и родителей они орать могут, а завить что у них нет занавесок в палате, и дети с температурой задыхаются на солнце — это им страшно, не положено видимо.

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