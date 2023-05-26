Следком будет выяснять, как умер молодой человек после операции в Горбольнице № 1

Город Здоровье
26-05-2023
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Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти 31-летнего мужчины после операции на желчном пузыре, которую провели в Первой городской больнице.

Дело стоит на личном контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. Информация о смерти в Севастополе 31-летнего фтизиатра ранее появилась в социальных сетях.

Молодой человек попал в больницу с камнями в желчном пузыре. После первой проведенной операции ему стало хуже – швы гноились, а некоторые перевязки он делал себе сам. Пробыв в реанимации месяц, мужчина впал в кому. После третьей операции скончался. Родственники парня считают врачей виновными в его смерти.

При этом они обращались в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации, но уголовное дело возбуждено не было.

Следственный комитет России заинтересовался делом только после появления этой истории в сети спустя пять месяцев.

Напомним, хирурги Севастопольского онкологического диспансера им. А.А. Задорожного избавили мужчину от опухоли весом 20 кг, которая уже затрудняла его движения.

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